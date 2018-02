Incendiu in sectorul Ciocana al capitalei. Pompierii se afla acolo - GALERIE FOTO/VIDEO

Un nor gros de fum ce iesea din subsolul unui bloc de locuit din sectorul Ciocana al capitalei a pus pe jar pompierii si i-a bagat in speriati pe locatari, in aceasta dupa amiaza. Nici o persoana nu a avut de suferit, au ars insa 2 metri patrati de gunoi, spun pompierii, care au fost antrenati sa potoleasca flacarile.