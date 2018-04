Incendiu la Parjolteni. Un sopron plin cu paie si fan s-a aprins, iar flacarile au fost la un pas de a cuprinde o casa si un magazin din apropiere. Interventia pompierilor a fost zadarnicita de o defectiune tehnica - VIDEO

Incendiul a izbucnit ca din senin azi dimineata intr-o curte din satul Parjolteni, Calarasi. Flacarile au cuprins un sopron in care o familie tinea paie si fan si s-au raspandit foarte repede, asa incat amenintau sa ajunga si la magazinul alimentar aflat in curte.

La ora 6 si 45 de minute a venit prima autospeciala a pompierilor. Salvatorii, insa, nu au putut interveni din cauza unei defectiuni tehnice, spun martorii – acestia nu puteau porni apa.

"Eu am vazut fum si am sunat repede la 112 si pe stapan. Au venit pompierii care au avut dificultati cu apa. Flacarile s-au raspandit foarte tare, deja ajungeau la alt imobil."

Chiar langa sopronul cuprins de flacari se afla o casa in care acum nu locuieste nimeni Vanzatoarea magazinului aflat in aceeasi curte spune ca proprietarii se temeau ca nu cumva flacarile sa ajunga pana acolo, dar si pana la localul care le apartine.

"Ei au venit si nu se pornea apa, vrei minute sau invartit prin jurul masinii. Au mai venit si o alta echipa de pompieri. Toti spun ca ceva de la lumina."

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Sopronul in care era fan si paie a ars ca o torta. In urma incendiului din anexa nu a mai ramas decat peretii, iar in interior totul a fost mistuit de flacari. Oamenii spun ca tineau acolo tot felul de unelte pentru gospodarie."

Ulterior la fata locului a mai fost trimisa o autospeciala. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sustine ca defectiunea care a intarziat interventia pompierilor a fost remediata in doar trei minute, iar focul a fost stins la ora opt si nimeni nu a avut de suferit. In total a ars o suprafata de 32 de metri patrati. In acest caz a fost deschisa o ancheta de serviciu care va stabili daca pompierii au actionat corect.