Incendiul care a mistuit un restaurant din capitala ar fi pornit de la un camin decorativ: acolo avea loc o petrecere. Prima versiune a pompierilor - VIDEO

Pompierii au fost alertati aseara in jurul orei 21. In acel moment in restaurant se aflau aproape 30 de persoane. Vazand ca localul se umple cu fum, oamenii au fugit afara, multi lasandu-si hainele groase in interior. La fata locului au ajuns patru echipaje. Mai bine de o ora pompierii au luptat cu flacarile.

Liliana PUSCAS, PURTATOR DE CUVANT DSE: „In urma arderii au avut de suferit doua persoane. Doi barbati de 24 si 54 de ani, care au fost preluate de serviciile de urgenta. Starea lor nu este grava, este vorba de niste arsuri la membre.”

Astazi cei doi barbati au fost deja externati din spital. Pompierii spun ca a ars o suprafata de 200 de metri patrati. Nu se cunoaste insa valoarea pagubei.

Liliana PUSCAS, PURTATOR DE CUVANT DSE: „Prima versiune a incendiului este ca s-a exploatat gresit caminul decorativ cu o substanta lichida usor inflamabila.”

Proprietara restaurantului nu a fost de gasit pentru comentarii.