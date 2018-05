Incendiul de la Parjolteni la care salvatorii au intervenit cu intarziere din cauza unei defectiuni tehnice, discutat in Parlament. Liberal-democratii au cerut ca ministrul de Interne sa vina in plen si sa dea explicatii - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Cu o zi inainte, toate canalele numite de Candu libere au transmis materiale cum salvatorii au sarbtorit intr-o padure. Doamne fereste ce petrecere, asa gustari si vinuri si mata vrei sa vina sa stinga dupa ceva. Ei ardeau si ei trebuiau stinsi, nu populatia. Asta e dezastru, toata ziua au baut in padure si putea sa arda si tara.“

Vladimir Voronin a vorbit despre Festivalul Vinului organizat de pompieri la Magdacesti sambata trecuta. La petrecere au participat 150 de salvatori din toata tara. Atunci, conducerea acestora dadea asigurari ca in timp ce unii se distreaza, altii sunt la locurile de munca. Cheful avea loc cu doua zile inainte de incendiul produs la Parjolteni.

Luni, acolo un sopron plin cu paie s-a aprins, iar flacarile au fost la un pas de a cuprinde o casa si un magazin din apropiere. Pompierii au inceput sa stinga flacarile cu intarziere din cauza unei defectiuni tehnice.

"Ei au venit si nu se pornea apa, vrei minute sau invartit prin jurul masinii. Au mai venit si o alta echipa de pompieri. Toti spun ca ceva de la lumina."

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: “Interventiile serviciului au fost inadecvate.”

In ziua aceea, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta sustinea ca defectiunea a fost remediata in doar trei minute. Astazi, ideea liberal-democratilor de a-l chema pe Alexandru Jizdan in plen, nu a fost acceptata.

Un incident similar cu cel de la Parjolteni a avut loc la inceputul lunii martie in satul Fundul Galbenei din Hancesti. Pompierii, veniti sa potoleasca flacarile, s-au trezit cu furtunul de apa defect, iar casa unui batran a fost facuta scrum.