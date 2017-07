Incendiul urias de azi-noapte de pe soseaua Balcani a bagat capitala in fum: "Ne sufocam, iata simt ca ma ustura in gat" - VIDEO

Incendiul a izbucnit aproape de miezul noptii. Deoarece crengile erau uscate focul s-a extins destul de repede si a cuprins o suprafata de 3 hectare. Flacarile erau atat de puternice incat puteau fi vazute de la distanta. Orasenii au facut poze si imagini pe care le-au postat pe retelele de socializare, intrebandu-se ce arde.

Pompierii au intervenit cu 5 autospeciale si au lucrat toata noaptea. Aproape de ora 3 incendiul a fost localizat insa focul a continuat sa mocneasca, asa ca si astazi dimineata salvatorii inca mai erau la fata locului.

"Mai aveti de lucru?da mai este”.

Totodata un tractor astupa zona cu pamant. Fumul urias insa contina sa se extinda. Cel mai greu le-a fost celor care muncesc la piata auto, situata in apropierea platoului de depozitare.

"Iata acolo arde, ne sufocam, iata simt ma ustura in gat, aici sunt pana maine dimineta”.

"Ii greu cand tragi aerul asta neplacut cu fum, mai ales pentru oameni care au asm e periculos de tot”.

Astazi dimineata orasenii din sectorul Buiucani, erau ca in ceata si nu puteau respira din cauza fumului, care le-a patruns si in apartamente.

"Era foarte puternic, eram in taxi geamurile erau deschise si fumul se simtea”.

"Era miros de fum dar ardea acolo., pe la ora opt am simt mirosul”.

"Eu vin de la gradina mea, Domane fereste ce se face acolo, o tragedie”.

Deocamdata nu se stie de la ce a pornit incendiul si daca acesta a fost provocat intentionat. Viceprimarul capitalei a propus ca poligoanele pe care sunt depozitate crengile cazute in timpul ninsorii din aprilie, sa fie pazite de politisti.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU "Vom discuta cum domnii pretori sa aducem tocatoare, noi nu avem nici un tocator. Toate tocatoarele sunt ale agentilor economici.”

Crengile si copacii doborati de ninsoarea din aprilie au fost depozitate pe stadioane cum ar fi cel Republican, dar si in alte zone ale orasului. In afara de tocarea crengilor uscate, municipalitatea nu a venit cu alte solutii, dar spera ca pana in iarna va scapa de acestea.