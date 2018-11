Incepand cu anul viitor, copiii din toata tara ar putea sa mearga la gradinita de la doi ani si nu de la trei, asa cum se intampla in prezent. Asta prevede un proiect de lege propus guvernului de catre Ministerul Educatiei - VIDEO

Eugenia Melenciuc, care are doi copii, ne-a povestit ca pe primul, l-a dat la cresa la varsta de doi ani, iar acum asteapta sa cresca si cel de-al doilea, in varsta de un anisor, ca sa-l duce tot la cresa, iar ea sa poata iesi la munca.

Eugenia MELENCIUC: "Este foarte bine de la doi ani, pentru ca personal lucrez si mi-ar fi destul de greu sa stau acasa pana la trei ani. Nu are cine sa stea cu copii acasa."Zice ca ar sta acasa cu copiii sai pana cand acestia vor implini trei ani cu mare drag, insa trebuie sa lucreze ca sa castige un ban. "

Eugenia MELENCIUC: "Suntem nevoiti sa iesim la munca mai devreme si sa fie o grupa de cresa de la doi ani."

Parerile parintilor referitor la aceasta initiativa sunt impartite. Unele mame vor sa mearga mai devreme la munca si spera ca proiectul va deveni lege.

"Desigur ca de la doi ar fi bine, pentru ca parintii sa mearga la lucru."

"Credca pentru cei care vor sa iasa mai devreme la munca este bine."

Alte mamici totusi considera ca trebuie sa ramana cat mai mult timp alaturi de picii lor.

"La doi ani este prea devreme, e ok la varsta de trei ani sau dupa trei ani. La doi ani, unui copil inafara de mama nu-i trebuieste nimeni. Afara poti sa iesi cand vrei, iar acolo el ar putea sa se joace si cu alti copii."

"Mai bine de la trei ani, la aceasta varsta copiii se obisnuiesc si inteleg ca sunt la gradinita. Atunci ei stiu cu cine sunt la gradinita si cine este educatorul."

Autorii proiectului de lege au refuzat sa ne ofere mai multe detalii despre document, astfel, nu se stie deocamdata ce alte schimbari va presupune intiativa. Responsabilii de la directia educatie Chisinau, ne-au spus ca acesta a fost propus deja guvernului si urmeaza sa fie supus dezbaterilor publice.

Conform datelor ministerului Educatiei, in institutiile de invatamant prescolar din tara, anual se inscriu in jur de 17 mii de copii, care urmeaza sa implineasca 3 ani, in conditiile in care inscrierile au loc doar in perioada mai-septembrie.