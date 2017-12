Incepand de anul viitor declaratiile de avere ale demnitarilor vor fi depuse doar in regim online si vor putea fi vazute imediat. Sistemul e-integritate a fost introdus deja pe site-ul ANI - VIDEO

Desi noul sistem este deja introdus pe site-ul ANI, declaratiile de avere ale functionarilor si demnitarilor de stat nu pot fi vizualizate in baza de date a institutiei. Potrivit Autoritatii Nationale de Integritate, incepand cu prima zi din noul an, declaratiile vor fi facute publice imediat dupa completarea acestora in regim online, iar documentele vor fi automat depersonalizate.

Publice vor ramane doar numele si functia persoanei, iar restul datelor cu caracter personal, cum ar fi adresele imobilelor spre exemplu nu vor putea fi vazute. Sistemul este conectat cu bazele de date a mai multor institutii de stat, pentru ca in momentul completarii declaratiei de venit sa nu fie omis niciiun detaliu.

Lilian CHISCA, VICEPRESEDINTE ANI: “Registrul populatiei, registrul auto, registrul persoanelor juridice, bunuilor imobile si registrul fiscal, prin intermediul carora, sistemul va putea face schimb de date si constata anumite erori, care ar urma sa serveasca drept temei a unei eventuale proceduri de control.”

Pe langa asta si sesizarile pentru verificarea suplimentara a unor anumite persoane vor putea fi depuse in regim online, iar cei de la ANI promit ca acestea vor fi procesate mai rapid. Pe langa asta, sesizarile vor fi repartizate aleatoriu angajatilor institutiiei pentru cercetari mai minutioase, astfel fiind exclus factorul uman.

Declaratiile vor putea fi depuse pe site-ul institutiei in baza unei semnaturi electronice, iar pentru asta cei de la ANI au realizat si un tutorial video in este explicata procedura. Semnatura electronica, poate fi obtinuta de functionari si demnitari de la angajatori, iar in baza acesteia, declarantii se vor inregistra in baza de date si vor urma urmatoarele instructiuni.

Sistemul este dotat cu mai multe compartimente atat pentru fiecare tip de bunuri cat si, tip de venit si datorii. Astfel, cei de la ANI spun ca vor fi scutiti de mai multe chetuieli, iar declarantii vor economisi timp.

Lilian CHISCA, VICEPRESEDINTE ANI: “Va optimiza procedurile, va micsora costurile, va scoate din uz, depunerea pe hartie. Vom sti cu exactitate ce numar de subiecti avem, vom putea face anumite statistici.”

Declaratiile de avere trebuie sa fie depuse de la 1 ianurie, iar termenul limita este luna martie 2018.