Din aceasta luna, orasenii cu datorii vor ramane fara apa. In aceasta situatie sunt 12 mii de consumatori. Unii nu si-au achitat platile de mai bine de 6 ani: “Din cauza unora nu o sa avem toata casa apa". Ce spun oamenii - VIDEO

Incepand din aceasta luna, orasenii cu datorii vor ramane fara apa, in cazul in care nu le vor stinge in zece zile de la data limita indicata pe factura. In aceasta situatie sunt 12 mii de consumatori. Unii nu si-au achitat platile de mai bine de 6 ani. In prima jumatate a acestui ani, cei de la Apa-Canal spun ca au acumulat datorii de peste opt miloane de lei.