Incepe sezonul balurilor de absolvire. Si pentru ca fiecare viseaza la o tinuta unica, parintii sunt nevoiti sa scoata sume fabuloase din buzunar. Bugetul pentru intreaga imagine poate ajunge la mii de lei - VIDEO

Agnesa, ELEVA: ”Privind imaginile rochii m-am indragostit de niste idei de rochii. Am dorit o culoare mai aprinsa care ma reprezinta si am vrut sa fiu in centrul atentiei. E foarte comod. E usor sa merg sa ma invartesc, e foarte usoara. Am vrut sa ma simt o printesa adevarata.Nu fiecare poate sa-si permita sa poarta asa o rochie si balul e o zi."

Cheluielile pentru balul de absolvire nu se opresc aici. Mai e nevoie de bani pentru incaltaminte, coafura si machiaj.

Agnesa, ELEVA: ”M-am gandit sa-mi fac un coc in spate, dar inca nu stiu ce coafura o sa am”.

Croitoreasa, care i-a facut rochia spune ca in ultima luna lucreaza mai mult pentru adolescente. Fiecare vrea o tinuta, care sa o scoata in evidenta.

Lidia SELICI, DESIGNER VESTIMENTAR: ”Aceasta este În tendiţele acestui an. Cu o astfel de centură va fi transparentă, uşoară şi foarte comodă. Ea va fi mulată pe corp.”

Unele absolvente opteaza pentru tinute cu paiete, altele vor cristale. Asa ca pretul difera in functie de materialele folosite.

”Culoarea rosie este in trend, culorile aurii,argintii. Ornamentele florale sunt in trend, batute cu pietre cu perle. Fetele vor sa fie unice, ceva superb, ceva extraordinar. Poate sa fie decolteul mai mare, spatele gol. Acum fetele se informeaza de pe intermet vin cu cateva 5 modele. 150-200 de euro daca vanzare in functie de stofa.”

Pentru copii lor, cei mai multi parinti sunt gata sa scoata din buzunare mii de lei.

“Daca mamele se mai gandesc, daca vin cu taticii acolo deja se scoate din buzunare.Daca rochita si ar dori sa fie toata in pietricele apoi pretul poate sa ajunga si pana la 500 de euro.”

Cine nu vrea sa dea atat pentru o tinuta, poate merge pe varianta inchirierii.

”Este solicitata aceasta rochita, deja este o cerere. Este gingasa, stilul ros, petricele este rochita usoara si scurta.”

Balurile de absolvire sunt organizate traditional dupa incheierea examenelor.