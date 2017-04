Momentul in care soferul unui Mercedes este luat la pumni de soferul unui Dodge care ar fi fost beat la volan si ar fi condus haotic - VIDEO

Totul ar fi pornit dupa ce soferul unui Dodge ar fi condus haotic si era cat pe ce sa loveasca un Mercedes. Cei doi au oprit masinile, iar potrivit soferului Mercedesului, soferul Dodge-ului care era in stare de ebrietate l-ar fi luat la pumni.

In momentul in care a observat ca barbatul este beat, cel dintai i-a sucit mainile la spate, l-a sprijinit de masina si a chemat imediat politia. Soferul Mercedes-ului l-a tinut asa mai bine de 10 minute, timp in care politia a ajuns la fata locului.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, s-a stabilit ca soferul care se afla la volanului automobilului de model Dodge, era in stare de ebrietate. Soferul Mercedesului spune ca se deplasa pe strada Eminescu si a franat pentru era o denivelare, iar soferul de la Dodge, iar fi taiat calea.

Politia urmeaza sa stabileasca de la ce a pornit totul si cine se face vinovat. Pe numele soferul Dodge-ului care a fost prins beat la volan a fost deschisa o cauza penala si risca de la 750 pana la 850 de unitati conventionale, munca nemunerata in folosul comunitatii de la 200 pana la 240 de ore si fara dreptul a conduce mijloace de transport intre 3 si 5 ani.

Sursa video: jurnaltv.md