Scandal pe aeroportul Chisinau. O femeie, luata pe sus din autocarul care urma sa o transporte spre avion. De la ce ar fi pornit totul - VIDEO

Revenim cu detalii.



Totul s-a petrecut ieri in jurul orei 15:00 pe aeroportul de la Chisinau.

O femeie, pasager pe cursa Chisinau - Venetia, a fost coborata din autobuzul cu care erau transportati pasagerii spre aeronava.

Potrivit Politiei de Frontiera, femeia ar fi trecut control vamal fara nicio problema, insa in momentul in care a urcat in autobuzul cu care urma sa fie transportata spre avion, responsabilii companiei care opereaza zborul, le-ar fi cerut politistilor de frontiera ca femeia sa fie coborata din autobuz. Potrivit lor, femeia a incalcat regulile privind numarul de bagaje cu care are voie sa urce la bordul aeronavei.

Totodata, potrivit Politiei de Frontiera, femeia a fost amendata si nu a fost acceptata la bordul aeronavei pentru ca ar fi avut un comportament agresiv.

Deocamdata nu am reusit sa vorbim cu responsabilii de la compania care a operat zborul si nici cu femeia implicata in incident.