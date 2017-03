Incident teribil in seara de 8 martie. Un copil de 4 ani a cazut de la etajul 6 al unui bloc din capitala: Ce faceau parintii in acel moment

Incident teribil ieri seara in capitala. Un copil de 4 ani a cazut de la etajul 6 al unui bloc din cartierul Posta Veche. Medicii spun ca micutul s-a nascut in camasa, starea lui fiind stabila. Revoltator este faptul ca parintii acestuia au iesit la magazin, lasandu-l singur in apartament, sa priveasca desene animate.