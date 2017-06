Incident tragic la Ciocana. Un tanar de 26 de ani a murit dupa ce s-a aruncat de la etajul 16 al blocului in care locuia. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

”De pe acoperis striga cineva. Eu ma duc si cand ma uit el venea in coace a tacut. Eu ii fac cu mana ca dute incolo ca nu cumva sa-i dea in gand sa sara jos. El s-a ascuns. Pe urma a disparut”.

Originar din Basarabeasca, tanarul de 26 locuia de mai bine de doi ani intr-un apartament cu doua nivele dintr-un bloc din sectorul Ciocana. Impreuna cu un prieten, inchiria odaile de la etajul 17, iar la etajul 16 locuieste o femeie cu un copil.

In momentul tragediei, prietenul baiatului nu era acasa, iar in camera vecina se afla femeia si copilul acesteia. Aceasta le-a povestit oamenilor legii ca tanarul ar fi fost in stare de ebrietate si se certa cu cineva la telefon.

Avea un comportament agresiv si a inceput sa distruga totul prin casa, iar apoi s-a aruncat in gol. Vecini spun ca au auzit galagie.

”Se auzeau ferestrele şi uşile”.

Artur NISTREANU, OFITER DE URMARIRE PENALA: ”Nu a lasat nici un bilet de adio. Mobila era stricata, sticla, era dezordine”.

Oamenii care erau prin preajma au ramas ingroziti de cele intamplate.

“A sărit şi a căzut.”

”El facea galagie, tipa striga”.

La fata locului a venit si un prieten al victimei care nu-si poate explica ce l-a determinat pe tanar sa recurga la acest gest. Spune ca victima lucra in domeniul constructiilor de mai multi ani si nu s-ar fi plans de ceva.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca circumstantele producerii tragediei.Potrivit politiei, de la inceputul anului au fost inregistrate 60 de tentative de suicid, iar 21 de persoane si-au pus capat zilelor.