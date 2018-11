Incidentul din Marea Azov ar fi fost bine calculat de catre rusi, spun analistii de la noi. Totul ar fi fost facut pentru a destabiliza situatia din Ucraina inainte de alegerile din primavara si toamna lui 2019 - VIDEO

Igor MUNTEANU, DIRECTOR IDIS VIITORU: ”A fost un act calculat de agresiune, deoarece incidentul s-a produs in apele comune.

-”Aceste lucruri nu au inceput de la sine si mai degraba o actiune coordonata.”

In conditiile in care in 2003, Rusia si Ucraina au semnat un tratat privind statutul Marii Azov si a stramtoarei Kerci, iar conflictul este o incalcare a acestuia. Scopul principal ar fi sa-l puna intr-o lumina slaba pe Petro Porosenko, dar si sa destabilizeze situatia in Ucraina inainte de alegerile prezidentiale din martie si parlamentare, din octombrie.

Oazu NANTOI, ANALIST POLITIC:-”Este o continuare a agresiunii Federatiei Ruse asupra Ucrainei. Rusia nici pe o clipa nu a oprit ceea ce numim noi razboi hibrid impotriva Ucrainei.”

Scenariul dupa care s-a actionat este bine pus la punct, cu interese ascunse, spun analistii, iar consecintele nu vor intarzia sa apara.

Igor MUNTEANU, DIRECTOR IDIS VIITORU: ”Este foarte probabil sa degenereze in actiuni violente. Scopul acestor incidente este sa este legat de modul in care Ucraina poate proteja orasele de coasta. Acestea sunt destul de vulnerabile.”

Oazu NANTOI, ANALIST POLITIC: ”Ma astept ca UE si SUA sa accentuieze politica de sanctiuni importiva Federatiei Ruse. Rusia trebuie sa fie oprita, in caz contrar, Republica Moldova risca sa o pateasca rau de tot.”

Astfel, Rusia ar da de inteles ca vrea sa preia si controlul asupra Marii Azov, in conditiile in care pe malurile acesteia sunt orase strategice din punct de vedere economic, cred expertii. Chiar si asa, analistii exclud probabilitatea unui conflict armat de proportii. Rusia ar risca astfel sa fie izolata si mai mult la nivel international.

Igor MUNTEANU, DIRECTOR IDIS VIITORU: ”Ar putea sa se intample ca acest incident sa reactiveze diverse retele dusmanoase, ostile in vecinatatea noastra. 04:05-”Nu as fi foarte mirat daca toate aceste evenimente ar converge intr-un scenariu mai perfid de atacare a suveranitatii Ucrainei si a vecinilor sai.”