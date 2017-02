Indeamna adolescentii sa fie atenti cu cine vorbesc pe internet. Vezi filmuletul realizat de cativa vloggeri din MD. De ce au decis sa faca acest gest - VIDEO

"Mereu tine cont de faptul ca in spatele oricarui profil poate fi oricine. "

"Ei pot sa te cheme la o intalnire si sa nu stii ce te asteapta acolo."

"Fii atent inainte sa accepti sa va intalniti in realitate."

"Eu ii accept, vreau sa cunosc si lumea noua."

Vloggerii vor ca tinerii sa fie precauti in mediul online.

"Deama daca vrei sa cunosti persoana ceea in spatiul offline, sa o faci intr-un loc in care este multa lume."

"Chiar am fost cu o fata, cu care am fost pe internet si sincer mi-a placut.""Contul tau nu va putea fi spart daca iti faci o parola lunga."

"Doar informatiile pe care tu le stii ar trebui sa contina o parola."

"Care contine si cifre si simboluri si litere mari."

"Daca cineva te hartuieste, trimite-l sa se opreasca."

"Daca au incercat sa ia legatura cu mine si daca insista, atunci anunt parintii."

"Ai grija si de reputatia ta pe internet."

"Pun profiulul inchis sa nu intre toti oamenii."

"Chiar daca sunteti prieteni si ai incredere, maine ar putea sa te santajeze ca va publica discutia."

"Daca ma intreaba ceva despre casa, eu nu raspund."

"Nu fi Natasa, pana aici e tot clar?"

Mesajul vloggerilor a fost publicat astazi. El vine in contextul in care, potrivit ultimului studiu facut in 2014, mai bine de jumatate din adolescenti si-au dat intalnire , dupa ce au facut cunostinta pe internet. Pericolele sunt mari, avertizeaza specialistii, motiv pentru care insista ca tinerii sa fie informati despre siguranta online.



Angela PALANCEAN, COORDONATOR PORTAL "SIGURONLINE.MD": "Este important ca parintele sa explice copilului ca un cont creat pe internet este ca si casa, care este un loc privat si parola este ca si cheia de la usa, care nu se transmite colegilor, prieteni."

Parintii trebuie sa stie ca restrictionarea accesului copilului in mediul online face mai mult rau, iar solutia ar fi discutia cu acesta, sustin specialistii.