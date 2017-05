Indemnizatii mai mari pentru farmacistii si medicii care vor merge sa munceasca in sate. Cu cat va creste alocatia unica - VIDEO

Astfel, medicii si farmacistii, care primeau pana acum o alocatie unica de 30 de mii de lei, vor primi, dupa aprobarea proiectului, 45 de mii. Pentru personalul medical si farmaceutic, indemnizatia va creste de la 24 la 36 de mii de lei.

Potrivit ministerului Sanatatii, anual o treime din tinerii specialisti refuza sa munceasca in sistemul public de sanatate. Anterior executivul a decis sa dubleze si indemnizatiile oferite profesorilor care merg sa predea in sate, pana la 70 de mii de lei. Pentru a intra in vigoare, modificarile trebuie aprobate si de deputati.