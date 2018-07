Indepartat de la slujbe pentru ca ar fi incurajat minoritatile sexuale, preotul Melinti a tinut o predica in biserica de la Ghidighici. Despre ce le-a vorbit enoriasilor - VIDEO

Maxim MELINTI, PREOT: “A doua acuzatie comportamentul amoral. Tot in acest capiotol gasim ca Hristos este chemat in casa unor oameni nu atat de importanti, nu atat de indragiti de farisei, oameni simpli, dar care cumva prin faptele lor s-au compromis si au dat dovada de slabicune si sunt mai pacatsoi. Ce s-o gandit mintea fariselui daca sta cu pacatosul la masa este si el pacatos, daca el accepta sa manace dintr-o stranchina insemana ca si el este la fel.“

In predica sa care a durat in jur de 15 minute, preotul le-a vorbit enoriasilor din Ghidifighici despre prieteni, toleranta si acceptare.

Maxim MELINTI, PREOT: “Amintiti-va de parintii sfantului Ioan Boteztorul. Multa vreme nu au avut copii. Elisaveta era steapa, iar mentalitateade atunci stearpa insemna pacatoasa su exclusa din societate, daca ma ating de ea, ma molipsesc, asa face si omul in ziua de azi. Nu vrea sa coboare cu o treapta mai jos ca sa vada pe cei nenorociti,ca-i indemne sa-i incurajeze.“

Pe 19 iunie Mitropolia Moldovei i-a interzis lui Maxim Melinti sa mai oficieze slujbe dupa ce a fost premiat de comunitatea LGBT, precizand ca va fi restabilit doar daca isi va cere scuze in public. Secretarul Mitropoliei Moldovei nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca Maxim Melinti avut dreptul sa tina predica de astazi.

Acum doua saptamani Maxim Melinti, si-a cerut scuze public si a solicitat restabilirea dreptului de a sluji. Pentru Ziarul de Garda, Secretarul Mitropoliei a declarat ca acest lucru nu se va intampla deoarece preotul nu s-a pocait pentru ca ar fi promovat si incurajat minoritatile sexuale, acuzatii aduse de Mitropolie. Maxim Melinti sustinea anterior ca promoveaza nedescriminarea si nicidecum alte valori care ar contraveni drepturilor omului sau canoanelor bisericesti.