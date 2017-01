Indicele Perceptiei Coruptiei in lume: situatia in Republica Moldova s-a agravat - Anticoruptie.md

In 2016, la fel ca in anii precedenti, flagelul coruptiei a ramas o problema grava in Republica Moldova. tara noastra a coborat cateva pozitii in clasamentul privind Indicele Perceptiei Coruptiei (IPC) pentru anul trecut, lansat pe 25 ianuarie de organizatia Transparency International, iar acest fapt inseamna ca situatia s-a inrautatit.