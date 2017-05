Indiferent ce s-ar intampla, Romania va sprijini in continuare RM atat financiar, cat si in aplicarea reformelor europene. Ambasadorul Romaniei in RM a felicitat toti cetatenii cu ocazia zilei Europei - VIDEO

Daniel IONITA, AMBASADOR AL ROMANIEI IN RM: "Uniunea europeana este un proiect de pace, a fost creata pentru ca razboiul niciodata sa nu mai fie sa poata asigura impreuna stabilitate si prosperitate..."

Daniel Ionita spune ca odata cu integrarea in Uniunea Europeana, Romania a cunoscut un progres enorm in toate domeniile. Deaceea, Romania va sustine in continuare parcursul european al tarii noastre.

Daniel IONITA, AMBASADOR AL ROMANIEI IN RM: "Romania are capacitea sa fie un avocat serios, poate cel mai serios, al RM si cu acest prilej Romania va actiona in continuare pentru ca aduce o serie de beneficii pentru Republica Moldova..."

De-a lungul anilor, Romania a oferit un ajutor substantial la dezvoltarea infrastructurii tarii noastre. Din banii statului roman au fost renovate 85 la suta din toate gradinitele din tara, fiind vorba de un proiect de 20 de milioane de euro.

Totodata, guvernul Romaniei a donat 2,5 milioane de euro pentru a renova mai multe sectii de la Institutul Mamei si Copilului, dar si a oferit si zeci de troleibuze scolare. De asemenea la solicitarea guvernului, tara vecina ne-a oferit si un credit in valoare de 150 de milioane de lei, dar si ajutor material sub forma de paste fainaoase, crupe si conserve. Romania a devenit membru al Uniunii Europene acum zece ani.