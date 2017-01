Indiferenta si interesele de grup distrug istoria Chisinaului - Report.md

Cladirile istorice din centrul capitalei au rezistat celor doua razboaie mondiale, dar nu rezista transformarilor democratice din ultimii 25 de ani. Edificii si locuri, care au facut odata istorie, au ajuns astazi intr-un proces avansat de degradare. si asta dupa ce in cazul unora dintre ele a inceput procesul de restaurare. In „lipsa resurselor financiare” lucrarile nu au fost duse la bun sfarsit, ceea ce face ca si resursele investite pana acum sa se duca pe apa sambetei.



Casa Herta si Casa Kligman – degradarea continua

O bijuterie arhitecturala aflata chiar in inima capitalei, Casa Herţa si Casa Kligman, care a bucurat generaţii intregi, ramane in continuare lipsita de atenţie. Monument de arhitectura si istorie de insemnatate naţionala, introdus in Registrul monumentelor de istorie si cultura, edificiul a gazduit decenii la rand Muzeul de Arte Plastice. Astazi, dupa o tentativa esuata de restaurare, realizata in anii 2005-2006, muzeul ramane cu usile inchise pentru iubitorii de arta.

Potrivit specialistilor, lucrarile de restaurare de acum un deceniu au fost necalitative, fapt care a condus la degradarea monumentului de arhitectura chiar dupa primele luni de la incheierea respectivelor lucrari.

