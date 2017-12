Individul care acum 2 zile a impuscat in cap un sportiv, intr-un local din capitala, a fost arestat pentru 30 de zile. Detalii noi - VIDEO

Potrivit medicilor, barbatul in varsta de 40 de ani a fost operat ieri la cap. In continuare acesta este in coma, fiind internat in sectia de terapie intensiva. Asta in timp ce astazi individul care a tras in el a primit 30 de zile de arest in izolator. El a fost retinut ieri, la vama Tudora, in timp ce incerca sa fuga din tara cu un prieten.

In masina sa a fost gasita arma din care s-a tras. Cei doi au fost retinuti, iar individul care a tras risca pana la 15 ani de inchisoare. Politia a publicat imagini de pe camerele de supraveghere din local, dar din ele nu se intelege mare lucru.

Imediat dupa incident, atacatorii s-au facut nevazuti. Ieri, localul in care s-a petrecut incidentul era inchis. Oamenii care locuiesc sau muncesc prin preajma spun ca nu au auzit nimic.

Potrivit politiei, totul s-a intamplat in seara zilei de joi. Sportivul, care este un luptator de kickboxing, s-ar fi luat la cearta cu trei barbati. La scurt timp, unul dintre indivizi ar fi scos pistolul si a apasat pe tragaci.