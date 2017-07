A vazut o masina descuiata, a urcat in ea si s-a plimbat pe strazile din capitala: politia cauta faptasul. Unde a fost gasit automobilul. Imagini de pe camerele de supravehere - VIDEO

Totul s-ar fi intamplat noaptea, pe 21 iulie, pe o strada din capitala. Potrivit politiei, individul ar fi observat un Renault Kangoo descuiat, a mers spre el, a urcat in masina, a pornit motorul si s-a plimbat pe strazile din capitala. In aventura sa, individul a oprit in fata unui magazin din Chisinau, iar in acel moment a fost surprins de camerele de supraveghere, iar acum oamenii legii incearca sa dea de el.

Ulterior, masina furata a fost gasita pe marginea unei strazi din capitala.

Suspectul urmeaza sa fie indentificat si risca amenda pana la 27.000 de lei sau pana la 3 ani de puscarie.