Potrivit procurorilor, in august, intre cei doi iubiti s-ar fi iscat o cearta, iar barbatul fiind in stare de ebrietate, ar fi luat o ranga metalica si ar fi lovit-o in cap de mai multe ori. In urma loviturilor puternice, femeia de 31 de ani s-a stins pe loc.

Acum cateva zile individul a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru omor. Sentinta este cu drept de atac.