A crescut alarmant numarul infectiilor respiratorii in capitala. Medicii spun ca de vina sunt diferentele de temperaturi - FOTO

Medicii spun ca de vina este vremea schimbatoare, dar si revenirea copiilor in institutiile de invatamant. Potrivit celor de la Centrul de Sanatate Publica, in perioada 4 - 10 septembrie, numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut cu 40 la suta, inregistrand 1460 de cazuri in municipiu, iar cei mai afectati sunt copii.

Potrivit specialistilor, cresterea numarul de viroze respiratorii in aceasta perioada era una asteptata. Medicii recomanda pastrarea regulilor de igiena personala, in special spalatul pe maini cu apa si sapun. Acest lucru reprezinta una dintre metodele cele mai eficiente de prevenire a imbolnavirilor.