Informatiile din rapoartele Kroll sunt pastrate in secret pentru ca exista riscul ca beneficiari ai furtului miliardului sa ascunda banii. Explicatia directorului CNA si a Guvernatorului BNM - VIDEO

Vlad BATRINCEA, DEPUTAT PSRM: “Cate dosare aveti si ce sume?”

Bogdan ZUMBREANU, DIRECTOR CNA: "7,74 miliarde de lei cu identificrea trimise deja in judecata., 1,9 miliarde cu beneficiarii indeficiati care vor fi transmise in instante.“

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “De ce nu numim talharii talhari, dar noi stim ca s-a furat acest miliar? Totu cu functii, dar miliardul nu-i. Pestele se strica de la cap, de unde s-o luat acest miliard ca sa fie furat?"

Deputatii au insistat sa aiba rapoartele Kroll si pe masa lor.

Stefan CREANGA, DEPUTAT GPPEM: “De ce BNM nu a depersonalizat raportul Kroll ca sa il rpezinte in parlament?”

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: “BNM nu poate prezenta acest raport in baza acordurile cu companiile de investigatii.“

Bogdan ZUMBREANU, DIRECTOR CNA: “Speram sa ajungem curand la procesuL de aducere a banilor, Persoanele care au comis aceste proceduri sunt inteligemte si orice infoemati publica e in ajutorul loc, ca ei isi schimba proprietarii. Nu excludem datorita maiestriei de camuflare a adevaratilor proprietari, vom fi atrasi in procese deu judecata si vom cerca sa probam.”

Valerian BEJAN, DEPUTAT PL: "Ce fel de contract a fost incheiat, daca nici macar deputatii nu au informatii?”

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: “Este o previziune scrisa in conract din practica pt asemenea cazuri. Ei isi protejeaza sursele. Va trebuie sa suportam pierdirile. “

La un moment dat, demnitarii au inceput sa se acuze reciproc, spunand ca unii dintre ei ar fi tras foloase din banii fraudati.

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “O buna parte din aceste sume au fost date mita din acest bani.”

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “Am ajuns sa o vedem si pe asta, hotul striga hotul. Din banii furati unii si-au facut campanii si au fost alesi ministri.”

In cadrul audierilor de azi, guvernatorul BNM a dat asigurari ca o asemena frauda nu ar mai fi posibila astazi pentru ca s-au luat masuri de prevenire intre timp. Acum doua saptamani, socialistii au cerut ca in legislativ sa vina la raport si Procurorul General. Eduard Jarunjen a refuzat insa, invocand motivul ca institutia pe care o conduce este independenta.

In perioada anilor 2012-2014 din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank a fost furat peste 1 miliard de dolari. Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina. Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat impreuna, toate avand legatura cu Ilan Shor. Raportul Kroll 2 nu a fost facut public.