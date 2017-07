InfoTrafic. Cum se circula la aceasta ora in capitala si unde sunt amplasate masinile radar - FOTO

In ultimele 24 ore in tara au fost inregistrate 7 accidente rutiere, soldate cu 1 persoane decedate si 6 persoane traumate, totodata la intersectia str. Uzinelor cu str. Voluntarilor, a fost amenajat sens giratoriu provizoriu, in capitala la moment obstacole nu sunt inregistrate,din cauza fluxului mare de transport cu dificultate se circula:

Sectorul BUIUCANI:

str.M.Viteazul – pana la bd. Stefan cel Mare si Sfant; sensul giratoriu strazilor: Ion Creanga -Stefan cel Mare - Calea Iesilor; pe str. Ion Creanga– segmentul strazilor Alba Iulia – Calea Iesilor;



Pentru cei care doresc sa se deplaseze din sectorul Buiucani spre sect. Rascani sau Ciocana pot sa circule pe soseaua Balcani ulterior deplasandu-se pe str. Petricani sau str. Doina si respectiv invers;

Sectorul CENTRU:

str. Pan Halippa - Ismail – pana la bd. Stefan cel Mare si Sfant; pe bd. Stefan cel Mare - de la str. Ciuflea pana la str. Puskin; pe- str. Bucuresti directia spre str. Tighina;

Sectorul CIOCANA:

str.Vadul lui Voda; sensul giratoriu TUTUN-CTC;

Sectorul RASCANI:

intersectia str. C.Orheiului - str. Studentilor directia intrare spre capitala; sensul giratoriu strazilor: Kiev – A. Russo - bd. Moscova;

Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe urmatoarele trasee:

M 1 – Chişinau - Leuseni;

M 3 – Chisinau – Comrat;

R 2 – Chisinau - Bender;

R 3 – Chişinau – Hancesti;

R 6 – Chisinau – Orhei - Balti;

R 8 – Edinet - Otaci;

R 20 – Orhei – Rezina;

R 22 – Telenesti – Ratus;

R 30 – Anenii Noi – Causeni – Stefan Voda.

Serviciul ”InfoTrafic” al INP recomanda conducatorilor auto:





sa adapteze viteza de deplasare conform regulamentului;

sa pastreze distanta de deplasare intre vehicule.