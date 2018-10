Ingeniozitate, talent si multa munca - de asta au avut nevoie bobocii de la ULIM pentru a primi botezul colegilor mai mari. Sase cupluri s-au intrecut in prezentari inedite, dansuri si istorii de dragoste rupte din seriale - VIDEO

Sase cupluri din anul I, de la Universitatea Libera Internationala, au imbracat uniforma de pilot sau de stewardesa, au desfacut larg aripile talentului si au aterizat la Balul Bobocilor cu tematica - Airlines Party. Ca sa primeasca botezul colegilor mai mari, bobocii au trecut printr-o cursa cu trei probe.

Cuplurile spun ca au mizat pe prezentari iesite din tipare, cu piruiete, miscari complicate de dans sau chiar pe momente tensionate, cu flori aruncate in fata. Spun ca nu au cheltuit multi bani pentru pregatiri, cel mai costisitor a fost timpul pe care nu prea l-au avut. S-au convins insa ca la universitate nu e ca la liceu.

”Tot scenariu l-am facut singuri. La liceu profesorii ne ajutau, acum noi suntem acei care ne gandim la fiecare detaliu.”

”In primul rand a fost universitatea si dupa repetam. In timp de o saptamana am incercat sa facem cat de cat perfect.”

Dragos si Mihaela sunt un cuplu nu doar in concurs, dar si in viata de zi-cu-zi. Mihaela a avut grija de fiecare detaliu asa ca si-au asortat pana si tinutele.

”Eu stiam ca el are astfel de camasa si ma gandeam de unde sa iau o rochie in culoarea lui. O colega lucreaza in aeroport si i-am spus sa-mi aduca tinuta ei. Cand mi-a adus-o vad ca e fix ca camasa lui.”

Si cum la Facultatea de Jurnalism baieti nu prea sunt, Alexandru a fost unicul pe umerii caruia a cazut responsabilitatea. Partenera spune insa ca a fost cam greu de mobilizat.

”Fiind zece fete si un singura baiat din grupa jurnalism, trebuia cumva sa salvez grupa.”

”Sa-l mobilizez pe el, cel mai greu.”

Organizatorii sustin ca pe alocuri s-a lasat cu nervi si chiar certuri, in final insa atmosfera unui aeroport a fost la ea acasa.

Iana JOSU, STUDENTA, ORGANIZATOARE: ”Pe unde erau nervi, pe unde erau certuri, dar a fost foarte vesel. O experienta noua. Perechile sunt foarte prietenoase, s-a format chiar si un cuplu pe parcursul pregatirilor. In fiecare an este tot mai diferit.”

Cel mai ingenios cuplu s-a ales cu o excursie in muntii din Romania, bobocii de pe locul doi – au primit un voucher care le ofera reducere la excursie de 75%, iar cei de pe locul trei cu 50%.