Innebuniti de vremea calda, castanii au inflorit la inceput de toamna. Copaci plini de flori si, in acelasi timp, de frunze ruginite, sunt pe mai multe strazi din capitala. Ce spun specialistii - VIDEO

Cine trece zilele acestea pe strada Visarion Belinschi are parte de un peisaj plin de contraste. De parca primavara si toamna s-ar bate pentru acelasi loc. Castanii au si flori, dar si frunze ruginite, deopotriva. Trecatorii vin fiecare cu ipoteza sa.

“Am auzit din batrani ca daca infloresc copacii a doua oara o sa fie lunga toamna si o sa fie calda.”

“Eu cred ca este o anomalie de timp si ceva se face in natura si este ireal.”

“Nu-i normal, vremea s-a schimbat, se schimba anotimpurile.”

Unii au observat nu doar florile, dar si faptul ca frunzele au inceput sa cada prea devreme.

“El s-a ruginit cu totul, si nu doar la noi in Chisinau dar si in alta tara.”

Vremea calda si uscata a provocat acest fenomen neobisnuit pentru aceasta perioada, spun specialistii.

Elizaveta ONICA, SPECIALISTA, GRADINA BOTANICA: “Temperaturilor foarte inalte si cantitatea de umeditate foarte redusa in aer au dus la adaptarea copacilor la conditiilor climatice. Este un stres, din cauza aceasta parca se trezesc din nou la viata.”

Specialistii mai spun ca frunzele au cazut mai devreme din cauza ca arborii sunt afectati de o boala.

Elizaveta ONICA, SPECIALISTA, GRADINA BOTANICA: “Este afectat dublu, din cauza temperaturilor inalte si este afectat de molia castanului. El trebuie tratat cu substante chimice”

Cei de la Spatii Verzi nu ne-au explicat deocamdata cum trateaza copacii, dar au promis ca ne vor raspunde mai tarziu. In luna august vremea a fost destul de fierbinte si chiar saptamana trecuta am avut cod galben de canicula. Astazi au fost 34 de grade la amiaza. Avertizarea expira in aceasta seara, iar de maine mercurul din termometre cade cu cinci grade si sunt posibile ploi in centrul si nordul tarii.