Maria Ciobanu a primit raspuns de la autoritati la intrebarea: "De ce casa secretarului general al PD, Constantin Botnari, este pazita de politisti?. Raspunsul primit de la INP. Liberal-democrata: "Nu am inteles nimic, dvs?" \ DOC

Maria Ciobanu, deputat PLDM, a formulat un demers catre autoritati, in care solicita sa i se spuna de ce un echipaj al INP pazeste zona in care locuieste secretarul general al PD, Constantin Botnari. La cateva zile, liberal-democrata a primit un raspuns oficial: "Echipajul de politie care sta in apropiere de casa secretarului general al Partidului Democrat, Constantin Botnari, a fost pus acolo pentru... a asigura dirijarea, supravegherea si controlul traficului rutier in zona".