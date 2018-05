Inscrierea copiilor la gradinitele din Chisinau se va face doar online. Municipalitatea a lansat si o campanie de informare care presupune difuzarea unui spot pe ecranele instalate in troleibuze si autobuze - VIDEO

Inscrierea copiilor la gradinitele din Chisinau se va face doar online pe site-ul egradinita.md. De azi municipalitatea a lansat si o campanie de informare in acest sens. Aceasta presupune difuzarea unui spot pe ecranele instalate in troleibuze si autobuze. Totusi, in transportul public nu am vazut filmuletul, iar soferii si taxatorii nu au habar despre asta.