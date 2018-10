Insecticidul, cu care s-a intoxicat o intreaga familie, a ajuns in mainile barbatului din Flocoasa ilegal si a fost utilizat in gospodarie cu numeroase incalcari. Ce spun cei de la ANSA - VIDEO

Insecticidul, cu care s-a intoxicat familia din Cantemir, este folosit doar in depozite industriale si poate fi procurat numai de agenti economici ori agronomi. Preparatul toxic a ajuns in mainile barbatului din Flocoasa ilegal si a fost utilizat in gospodarie cu numeroase incalcari, spun specialistii de la ANSA, care fac verificari in acest caz.