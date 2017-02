Inspectoratul National de Patrulare a raspuns provocarii lansate de Politia de frontiera: "Suntem gata sa executam actiunea "22 Push-up Challenge" - VIDEO

Liviu BAZIUC, SEF INP "Inspectoratul National de Patrulare raspunde provocarii colegilor de la DPF, in semn de recunostinta pentru veteranii care sufera de Sindromul de Stres Posttraumatic, suntem gata sa executam actiunea "22 Push-up Challenge."

In filmuletu au intrat si masinile de patrulare, care au fost parcate in Piata Marii Adunari Nationale. Politistii s-au aranjat astfel incat sa formeze cuvantul, care arata zona unde activeaza.

La actiune au participat si micii politisti.

Politistii de la INP au fost provocati de colegii lor, de la politia de frontiera si, la randul lor, i-au provocat pe cei de la Inspectoratul General al Politiei.

22 Push Up Challenge este o provocare initiata in 2011 de un veteran american, care vrea sa sensibilizeze opinia publica in ceea ce priveste suicidul printre veterani si participantii la actiuni de lupta afectati de stresul post-traumatic. Cifra de 22 vine de la datele statistice care arata ca zilnic in Statele Unite 22 de veterani americani se sinucid.