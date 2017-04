Cum se circula in aceste momente pe strazile din capitala. Anuntul facut de INP - GALERIE FOTO/VIDEO

Potrivit INP, in zona Nord, precipitatii sub forma de lapovita, drumurile sunt accesibile, transportul circula fara dificultati, iar la Sud traseele nationale sunt curate, cad precipitatii sub forma de ploaie, pe alocuri ninge incet.in acest context, INP indeamna conducatorii auto sa verifice inainte de a porni la drum starea lamelelor stergatoarelor de parbriz, a sistemului de franare, functionarea sistemului de semnalizare si iluminare.

De asemenea, o atentie deosebita la starea carosabilului, deoarece Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis in urmatoarele ore ca va scadea considerabil temperatura aerului, ceea ce va duce la formarea ghetusului pe carosabil, iar majoritatea conducatorilor auto deja au schimbat pneurile de iarna pe cele de vara, astfel, Inspectoratul National de Patrulare recomanda sa se deplaseze doar in caz de urgenta, iar daca totusi iesiti din casa cu masina, solicitam maxima prudenta.

In acelasi timp, este necesar ca soferii sa adapteze viteza si sa pastreze o distanta fata de ceilalti participanti la trafic pentru a evita deraparea sau patinarea care pot favoriza producerea accidentelor rutiere. Totodata, reduceti din timp viteza, cu frana de motor la efectuarea virajelor. Nu bruscati comenzile autovehiculelor si a franei pe carosabilul acoperit cu zapada, gheata sau polei. Semnalizati din timp orice manevra pe care intentionati sa o efectuati si nu va lansati in depasiri care pot pune in pericol siguranta dumneavoastra si a celorlalti participanti la trafic.

De asemenea, nu parcati automobilele sub copaci, deoarece exista riscul ruperii crengilor sau sub cabluri electrice.

Inspectoratul National de Patrulare aminteste pietonilor sa nu uite sa traverseze strada la trecerile de pietoni, pentru ca autovehiculele au nevoie de un spatiu mai mare de oprire pe carosabilul acoperit cu zapada sau gheata, sa se asigure temeinic inainte de a paşi pe trecerea de pietoni, chiar daca legislatia rutiera Va confera prioritate.in total pe teritoriul Republicii, la mentinerea securitatii rutiere si acordare ajutorului cetatenilor sunt implicate 61 de echipaje si 122 de ofiteri de patrulare.

Inspectoratul National de Patrulare se afla la datorie intru acordarea ajutorului cetatenilor, astfel in cazul in care va aflati intr-o dificultate nu ezitati sa solicitati sustinerea celui mai apropriat echipaj de patrulare sau sunati la 902.