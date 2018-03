Inspectorii ANSA anunta ca au retras peste 2 tone de produse alterate de pe rafturile mai multor magazine. Presa nu a fost chemata la controale iar cei de la ANSA au filmat singuri totul - VIDEO

Inspectiile au avut loc in 11 magazine, intre care sunt si cateva retele mari de supermarketuri din tara, spun inspectorii de la ANSA. Pe rafturi au fost gasite citrice si alte fructe in stare de alterare…dar si legume cu mucegai.

Radu MUSTEATA, SEF DIRECTIE, ANSA: “Intr-o stare inadecvata pentru consumul uman: cu mucegai, cu noroi. Sunt niste cerinte stricte de calitate.“

Proprietarii de magazine nu prea au tinut cont de acestea, asa ca peste doua tone de frute si legume au fost retrase: in jur de 250 de kg de mere, peste 460 de kg de citrice si 1400 de kg de legume. Marfurile au fost depistate in supermarketurile din Chisinau, Balti, Straseni si Ialoveni. Inspectorii de la ANSA ne asigura ca au impartit amenzi.

Radu MUSTEATA, SEF DIRECTIE, ANSA: “Procese verbale de contraventie...”

Inspectiile in magazine vor continua si in urmatoarele saptamani. Cumparatorii care au depistat produse alterate in piete ori magazine sunt indemnati sa sune la linia verde de la ANSA.