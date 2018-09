Inspirata de ii autentice, o femeie din Bucuvina pastreaza acasa o colectie uimitoare de rochii brodate manual, vechi si de peste 100 de ani. Comoara ei este o ie de mireasa care are 116 ani si a fost purtata de bunica sa in ziua nuntii - VIDEO

Cea mai veche rochie din colectia Elizavetei Marina a fost cusuta acum 116 ani. A purtat-o bunica sa in ziua nuntii. Femeia spune ca aceasta rochie ii este cea mai draga si ca nu o va vinde niciodata.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “Pe cea mai veche nu o vand, fiind ca imi tin amintirile de casa mea, bunica mea, mama mea. Cred ca o sa ramana mai departe, amintire.”

Pe timpuri rochiile erau lucrate cu multa migala, iar procesul dura chiar si pana la 3 ani, sustine mesterita, iar modelele erau repartizate pe categorii, in functie de ozor. Asta in timp ce astazi o ie este gata in mai putin de jumatate de an.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “O rochie de mireasa se facea pe tot campul floricele, daca era toata, toata in floricele asta insemna ca e camasa pentru mireasa. Nici o camasa de la nunta nu era identica.”

Rochiile de sarbatoare aveau margele si erau purtate doar de femeile cu statut. Margele erau aduse dinafara tarii de catre camatari, iar acestea inlocuiau bijuteriile. Rochiile de zi, erau ornamentate doar cu simboluri florale.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “In partile noastre erau toate simbolurile naturale, flori peste tot. Care simbolizeaza ce ? Belsugul, dragostea ...”

Indragostita de frumos, femeia spune ca a invatat sa brodeze de la mama sa, iar acum nu ornamenteaza doar ii, dar si fete de masa si prosoape. Orice bucata de panza o transforma intr-o adevarata opera de arta.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “Mii casa plina de goblen, cu carligul nu prea merge dar cu acul foarte bine.”

Desi detine o colectie uimitoare de rochii, vechi de peste o suta de ani, cu varsta ii vine tot mai greu sa le ingrijeasca, asa ca s-a despartit de cateva dintre ele.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “Ca sa pasrezi patrimoniul acesta e foarte greu. Trebuie sa le scoti de 2-3 ori pe an scoase afara la ger si la luna le scot eu sa nu mucigaiasca.”

Camasile din colectia ei au devenit populare si peste hotare, cel mai mult fiind solicitate in Romania.

Elizaveta MARINA, MESTER POPULAR: “Ei mai mult solicita camasile, tot ce-i vechi, prosoapele tesute.”

Desi are casa plina de ii, prosoape si fete de masa brodate cu ozoare autentice, femeia spune ca nu poate renunta la pasiunea sa. Recent, a inceput o noua lucrare dedicata anului centenar. In 2013, Elizaveta Marina a fost decorata cu distinctia “Croseta de aur.”