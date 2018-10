Instalarea unui sistem care sa avertizeze principalele institutii, cum ar fi spitale sau scoli, in caz de cutremur, ne-ar costa un milion de euro. Ce spun specialistii. Cum am putea preveni un cutremur - VIDEO

Din momentul declansarii unui seism major in epicentrul de la Vrancea si pana unda seismica ajunge la Chisinau trec in jur de 40 de secunde. Asadar, cam cu atata timp inainte ar putea fi prevenite autoritatile de la noi daca ar avea tehnica necesara.

Ion ILIES, SEFUL CENTRULUI DE SEISMOLOGIE EXPERIMENTALA AL IGS AL ASM: “Noi nu dispunem de acest echipament realizat tehnic. Pentru aceasta am calculat, cel putin pentru spitalele din Chisinau trebuie sume considerabile, iar in general pentru Republica, ar fi necesar circa un milion de euro.”

Instalatia destinata structurilor de stat ar permite inchiderea automata a conductelor de gaze sau oprirea trenurilor de mare viteza pentru a putea limita pagubele produse in caz de cutremur.

Ion ILIES, SEF CENTRUL DE SEISMOLOGIE EXPERIMENTALA AL IGS AL ASM: “In cazul aterizarii avioanelor pentru ca este pericol atunci cand aterizeaza un avion si in cazul spitalelor, in special pentru salile de operatie si reanimare pentru conectarea retelelor de curent si asigurarea functionalitatea acestor structuri, pentru ca la cutremur dispare curentul electric.”

Un asemenea sistem exista in Romania. Noi nu-l avem pentru ca nu s-au gasit bani, spun cei de la Institutul de Seismologie al Academiei de Stiinte din Moldova. Acum moldovenii se pot conecta la o aplicatie romaneasca ce ofera informatii imediat dupa producerea zguduiturii. Si pentru ca alerta se adreseaza oamenilor de rand, aceasta nu se transmite inainte, asa cum ar fi posibil pentru structurile de stat, pentru a nu crea panica in randul populatiei.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Puteti primi alerta seismica timpurie pe telefoanele cu Android sau iOS, instaland aplicatia Telegram. Scrieti in campul de cautare @alertacutremur_bot si selectati prima optiune. Urmati apoi toti pasii. Ulterior puteti sa va personalizati notificarile, astfel incat sa fiti avertizat in functie de pragul de magnitudine ale cutremurelor.”

In 2018 nu avem o informatie actualizata cu privire la starea cladirilor din Chisinau pentru a sticat de rezistente sunt acestea in cazul unui cutremur puternic. Ultimul studiu de acest fel a fost facut in 2006, iar o noua inventariere ar urma sa fie facuta in 2020, pentru ca asa prevede procedura, motiveaza autoritatile. Adica peste doi ani vom avea o noua harta de zonare seismica. Intre timp, ramanem cu presupunerile...

Igor NICOARA, DIRECTOR INSTITUTUL DE GEOLOGIE SI SEISMOLOGIE AL ASM: “Unele intrebari pot aparea in privinta cladirilor noi, ele sunt construite in baza normativelor, dar s-a schimbat tehnologia. Deci cum se va comporta, va demonstra doar un seism major. Deoarece unele presupuneri teoretice nu pot fi adeverite.”

Studiul din anul 2006, constata ca din cele aproape 25 de mii de cladiri din capitala, 83 la suta au o varsta de 100 de ani si prezinta un grad sporit de uzura. In ele locuiesc 10 la suta din populatie. In acelasi timp, 17 la suta din constructii sunt considerate rezistente. In cele din urma traiesc 90 la suta din locatari, se arata in raportul de acum 12 ani.

Duminica dimineata a avut loc un cutremur cu magnitudinea de 5,8 pe scara Richter, in zona Vrancea, fiind resimtit si in tara noastra. Potrivit seismologilor, la Chisinau a fost inregistrat un seism de 5 grade, iar cel mai tare au fost zguduiti locuitorii din sudul tarii, dar si cei care locuiesc la etajele superioare.