Instantele din Moldova au emis pedepse prea blande polistilor, care au maltratat protestatarii in aprilie 2009, iar investigatiile au decurs mult prea lent. Concluziile CEDO

Sunt concluziile Curtii Europene pentru Drepturile Omului, care au examinat plangerea depusa de doua tinere din Moldova. Acestea au fost retinute in urma manifestatiilor violente de acum 9 ani si duse la Comisariatul General de Politie. Acolo, au fost impuse sa se dezbrace in fata unui barbat si sa faca asezari. Ulterior, doi politisti au primit cate 5 ani de puscarie, iar al treilea a fost scos de sub urmarire penala.

Investigatiile au pornit abia peste 9 luni, dupa incident, timp in care oamenii legii nu au fost suspendati din functie. CEDO sustine ca procurorii moldoveni trebuiau sa se sesizeze imediat dupa ce cazul a fost facut public. CEDO a obligat statul nostru sa le plateasca tinerelor despagubiri in valoare de cate 9 mii de euro.