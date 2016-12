Institutul de Geologie si Seismologie, al ASM, noi detalii: "In capitala intensitatea cutremurului a fost de cca 4 grade pe scara Richter"

"La orele 01:20:56 în zona epicentrală Vrancea a avut loc cutremur de pământ resimţit şi în Chişinău. Conform determinărilor preliminare magnitudinea 5.5, focarul fiind la adâncimea de 83 km. În mun. Chişinău intensitatea a fost de cca 4 baluri."

Seismul a fost resimtit in Republica Moldova si Bulgaria.

Cel mai important seism din acest an a avut loc pe 24 septembrie, tot in Vrancea, si a avut o magnitudine de 5,3 pe scara Richter si a fost resimtit puternic in Republica Moldova.

Cele mai mai puternice cutremure produse in Romania dupa Revolutie sunt cele inregistrate pe 30 si respectiv 31 mai 1990, cu magnitudini de 6,9 si respectiv 6,4.