Intamplare cumplita intr-o familie din Balti. Un copil de 4 ani a murit dupa ce a cazut in gol de la etajul 6 al blocului in care locuia - VIDEO

Aseara cand s-a intamplat totul, doar in alta camera. Potrivit salvatorilor, micutul se afla in bucatarie si ar fi urcat pe pervaz, sprijinindu-se de plasa pentru insecte, care s-a rupt.

Copilul a cazut in gol. In cateva minute a venit un echipaj SMURD, insa era prea tarziu. In fiecare zi parintii sunt avertizati despre riscurile la care se expun copiii.

In cadrul unei campanii nationale, ministerul sanatatii impreuna cu un proiect elvetian au realizat un spot prin care atentioneaza parintii sa nu isi lase copiii nesupravegheati langa geamurile deschise, intrucat plasele se pot rupe sau deschide cu usurinta.