Intamplare teribila in capitala. Un copil de un an si 8 luni a cazut in gol de la etajul 3 al blocului in care locuia. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Micutul zacea la pamant, cand a fost observat de sus o vecina, care iesise sa-si stranga rufele de pe funie. Ea a si chemat ambultanta.

Elena STOIAN, VECINA: “Era cu fata toata de lut, dar zambea, privea, cu ochisorii cauta mamica, taticul. Mamica nu era, era plecata la magazin. Cel mai mare e clasa a 6 si era in grija lor. In momentul cela m-am urcat sus si am intrebat unde e fratiorul mic, si ei au spus ca nu stiu, in casa si m-am dus deodata la ferestrele lor, ele erau deschise si mi-am dat seama ca era el.“

Vecinii sustin ca totul ar fi un accident, intrucat parintii nu isi lasau, de regula, copiii fara supraveghere.

“Ei foarte tare îşi iubesc aceşti copii, iar copiii se iubeau unul pe celălalt. Acolo probleme nu erau. Ei chiar îşi doreau ca mama să mai nască încă un copil.”

“Salvarea am vazut-o cand a venit si toti tipau ca la al treilea la al treilea. Bine ca nu a cazut pe beton dar a cazut pe pamant unde e glod moale. Salvarea am vazut-o, Ea are grija de dansii.”

Acum, copilul este la terapie intensiva la Spitalul Valentin Ignatenco. Potrivit medicilor, el este in stare grava. S-a lovit puternic la cap si la cutia toracica, iar in cateva zile urmeaza sa suporte o interventie chirurgicala. Potrivit oamenilor legii, parintii risca o amenda de pana la o mie de lei.In plus, va fi sesizata Directia pentru Protectia drepturilor copiilor.