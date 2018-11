Interdictia de a intra in Rusia va fi anulata daca moldoveni vor reveni acasa in perioada alegerile parlamentare. Anuntul facut de Dodon, la concertul pe care l-a organizat la Sankt Petersburg - VIDEO

Seful statului Igor Dodon scrie pe pagina s-a de Facebook ca astazi, la Sankt Petersburg, se intaleste cu moldovenii de acolo. Acesta sustine ca va discuta cu ei despre problemele cu care se confrunta si despre politica interna si externa a Republicii Moldova. Intrevederea se va incheia cu un concert, la fel cum s-a intamplat ieri la Moscova.

Din fotografiile postate de seful statului se vede ca in capitala rusa au cantat pentru diaspora intrepreta Natalia Gordienco, Isidor Glib, dar si alti artisti de la noi. Presedintele Igor Dodon sustine ca i-a informat pe moldovenii care au incalcat regimul de sedere in Rusia despre noua etapa de amnistiere. Intamplator sau nu, interdictia de a intra pe teritoriul Federatiei Ruse va fi anulata daca cetatenii moldoveni vor parasi teritoriul tarii exact in perioada in care in Moldova vor avea loc alegerile parlamentare.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLCII MOLDOVA: “Interdictia de a intra pe teritoriul Federatiei Ruse, impusa acestor categorii de cetateni ai Moldovei, va fi anulata in cazul daca ei vor parasi teritoriul Federatiei Ruse nu mai tarziu de 1 februarie 2019 si vor reveni pe teritoriul Federatiei Ruse nu mai devreme de 15 martie 2019.” a scris acesta pe Facebook.

Purtatorul de cuvant al presedintelui nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune cat a costat concertul si din ce surse a fost organizat.

Tot astazi, la Bologna, partidul Sor le pragatea moldovenilor de acolo un al concert, care insa a fost amanat. Cu cateva ore inainte de eveniment, centrul de Reprezentare si Sustinere a concetatenilor din Bologna a publicat un mesaj prin care isi cere scuze de la diaspora si sustine ca acesta va avea loc in alta zi, fara a preciza motivul. Partidul Sor a organizat pana acum concerte in doua orase italiene, la Venetia si la Torino.

La ambele evenimente organizatorii au fost huiduiti de moldovenii din diaspora. Ilan Sor a fost condamnat la sapte ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, fiind invinuit ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore. El se declara nevinovat. Primarul de Orhei se va afla sub control judiciar pana cand se va pronunta Curtea de Apel Cahul.