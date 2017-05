Intersectie cu ghinion. Un microbuz de ruta s-a ciocnit cu o masina la intersectia unde a avut loc un alt grav accident, soldat cu 9 persoane ranite. Impactul a fost suprins de o camera de supraveghere - VIDEO

Aceeasi intersectie, un alt accident. 2 persoane au fost ranite in urma impactului dintre un microbuz de pe ruta 166 cu un Mitsubishi pe Vasile Alecsandri colt cu Alexandru Hajdau. Este exact intersectia in care ieri a avut loc accidentul, in urma caruia 9 oameni au ajuns la spital. Lovitura a fost surprinsa de o camera de supraveghere.