Interventia salvatorilor in capitala: 3450 de angajati au lucrat toata noaptea pentru a debloca strazile si curtile de copacii cazuti - VIDEO/FOTO

Potrivit DSE, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate circa 163 de cazuri (defrisari) doar in Chisinau, dar si zeci de cazuri in raioanele de sud ale tarii. In total, pentru lichidarea consecintelor situatiei exceptionale, au actionat 3450 angajati ai subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne cu 290 unitati de tehnica.

In ultimele 24 de ore, a fost deblocat accesul catre mai multe institutii medicale:

IMSP Institutul de Cardiologie;

IMSP Centrul Ştiinţifico-Practic de Neurologie şi Neurochirurugie;

IMSP SCM Sfînta Treime;

IMSP Institutul Mamei şi Copilului;

IMSP SCM Boli Contagioase pentru copii;

IMSP SCM pentru copii V. Ignatenco;

IMSP Spitalul Clinic Republican;

IMSP SCR pentru Copii Em.Coţaga;

IMSP Institutul de ftiziopulmonologie Chiril Draganiuc.

In raioanele Criuleni, Ialoveni, Falesti, Anenii Noi, Sangerei, Orhei, Cantemir si Nisporeni au fost deblocate 50 de mijloace de transport in care se aflau mai multe persoane, dintre care si minori. Persoanele care aveau nevoie sa mearga la spital, dar si femeile insarcinate au fost ajutate de catre salvatori sa ajunga la spital.

In continuare, salvatorii atentioneaza cetatenii sa fie foarte prudenti in aceste conditii si sa asculte indicatiile autoritatilor. Celulele de criza republicana si municipala vor continua sa lucreze in regim non-stop, pentru receptionarea apelurilor din partea cetatenilor si luarea deciziilor. Serviciile de urgenta la care cetatenii sunt indemnati sa sune sunt 901 si 902.