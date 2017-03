Intoxicatiile din gradinitile din capitala sunt de fapt infectii, sustin cei de la Primarie - VIDEO

In urma controalelor efectuate in gradinte si in depozitele firmelor care livrau produsele, angajatii de la ANSA spun ca au depistat aproape 5 tone de alimente care nu ar corespunde normelor.

Gheorghe GABERI, DIRECTOR ANSA: „A fost interzisa livrare de carne de pui congelata, furnizarea a produselor din carne tocata. Saptamana aceasta va fi trimis Guvernului spre aprobare un regulament cu privire la alimentarea copiilor in gradinite si scoli.”

Asa ca responsabilii de la ANSA vor stabili un regulament cu privire la alimentarea copiilor, pe care il vor transmite Guvernului spre aprobare. De alta parte, primarul incearca sa ne convinga – lucrurile nu ar sta atat de prost.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Niciun caz in mun. Chisinau pana acum de 25 de ani de intoxicatie in masa si niciun caz in utlimele 2 luni. Sunt doar cazuri de rotavirus.”

Astazi Dorin Chirtoaca s-a intalnit cu toti directorii de gradinite din capitala. Acestia au profitat de prezenta edilului si s-au plans de toate problemele.

“La gradiniţă nu vine un bucătar de calitatea întâi de pregătire. Noi, directorii, ne străduim să facem ceeea ce stă în puterea noastră şi tot noi..."

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: „Statul nu ne finanteaza si tot statul ne pedepseste.”

Licitatiile in urma carora sunt selectate firmele care ofera cel mai mic pret, tot ar fi o cauza a alimentelor de proasta calitate din gradinite.

"Când n-o să mai fie în capul mesei preţul cel mai mic, noi o să avem şi mere bune şi carne calitativă "

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: „Cadrul legal pe care il avem pana acum, cu acel trebuie sa va descurcati cel putin pana in vara.”

S-au pus in discutie si capriciile micutilor.

"Cat de bun nu ar fi meniul niciodata nu o sa coincida cu necesitatile sau traditia din familie. Unul nu mananca lapte, altul are pancreatita si nu mananca mere proaspete.”

Cat tine de lipsa de cadre.

“Noi nu avem specialişti. Vin tineri care nu au studii. “

Asa ca deseori, educatorii cat si directorii spun ca fac mai mult decat ar trebui, de la asistenta medicala, pana la mancare sau curatenie.

“Pt un cazan mare la 300 de copii, trebuie sa curete 70 kg de cartori. Sarim toti la spalat, la curatat, le deridicat.”

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “N-o sa reusim, poftim va luati telefoanele in mana si seara dupa lucru iesiti in PMAN si dati din telefoane, ca la Bucuresti.”

Nu doar la gradinte, dar si in cazul mamicilor de la spitalul nr.1 din capitala, autoritatile spun ca nu ar fi vorba de intoxicatii.

Constantin RAMIS, VICEDIRECTOR DIRECTIA SANATATE, CHISINAU: "Nu sunt cazuri de intoxicare in masa ci cazuri unice de infectii contactate de la copii, de rota virus."

Problema produselor alterate a ajuns in vizorul public, acum 3 luni, cand oamenii legii au facut perchezitii la mai multe gradinite din capitala. 18 persoane au fost retinute dupa ce s-a aflat ca subdiviziunile directiei Educatie din Chisinau trucau licitatiile.