Intr-o singura luna - 13 morti pe trecerile de pietoni din tara. PRO TV a solicitat repetat masuri pentru a preveni accidentele - VIDEO

Intre timp, statisticile raman ingrijoratoare. Potrivit Inspectoratului National de Patrulare, doar de la inceputul anului 2017, 13 persoane au murit fiind strivite pe trecerile de pietoni din tara, iar alte 64 de persoane s-au ales cu traumatisme.

Atentie -e vorba despre o singura luna! Pe parcursul anului trecut, sub rotile masinilor au ajuns 832 de persoane - dintre ele 116 au murit, iar 734 au ajuns la spital cu diferite rani.

In cadrul campaniei Ucigasi pe treceri de pietoni, acum jumatate de an, am constatat ca in Moldova situatia este extrem de grava -numarul decedatilor in astfel de accidente, raportat la totalul populatiei, este de 4 ori mai mare decat cel din Germania.

Ca sa educe soferii, am solicitat autoritatilor sa inaspreasca pedepsele pentru neacordarea prioritatii pietonilor. Nu este vorba despre sanctiunile pentru accidentele deja produse-in asa cazuri atat pietonii cat si soferii sunt victime iar legea este destul de dura.

Vorbim despre situatiile in care soferii ii ignora pe trecatorii de pe zebra si trec pe langa ei fara emotii. Consideram ca o astfel de incalcare ar trebui pedepsita cu suspendarea permisului pentru 90 de zile, dar si puncte de penalizare, asa cum prevede legislatia europeana. Si credem ca o astfel de masura va disciplina soferii si ii va determina sa respecte pietonii.