Intr-un an de zile moldovenii dau mita de peste 400 milioane de lei, cam cat constituie bugetul Municipiului Balti pentru anul trecut. Sondaj - VIDEO

Topul celor mai corupte institutii publice in perceptia respondentilor:

Institutii medicale – 34%

Parlamentul – 32%

Politie – 31%

Guvernul/Ministere – 22%

Instanta de judecata – 21%

Serviciul vamal – 21%

Potrivit sondajului cele mai coruptie institutii sunt cele medicale, urmeaza parlamentul, politia, guvernul, judecatorile si vama. Oamenii recunosc ca dau mita. Agentii economici dau mita intre 100 si 500 de mii de lei, in cazul oamenilor de rand suma este mai mica incepand de la 50 si terminand cu 8000 de lei.

Cata incredere aveti in urmatoarele institutii/organizatii?

Presedintie – 61%

Parlament – 75%

Guvern/Ministere – 72%

Partide politice – 76 %

Procuratura – 58%

Instanta de judecata – 58%

CNA (Centrul National de Anticoruptie) – 48%

Sondajul mai arata ca oamenii nu au incredere in institutiile statului. 75 la suta nu au incredere in Guvern, Parlament si partidele politice, iar in 58 la suta nu cred in instantele de judecata.

Ruslan SINTOV, DIRECTOR, CENTRUL CIVIS: “Institutiile care se bucura de cea mai mica incredere sau cea mai mare neincredere sunt: Presedentia, Parlamentul si partidele politice. Atat agentii economici cat si populatia considera ca legea in Republica Moldova nu functioneaza sau functioneaza foarte prost si nu se aplica egal tuturor persoanelor.”

Principalele cauze ale coruptiei in opinia respondetilor sunt salariile mici, pedepsele blande si mentalitatea.

“Am suferit ca nu am dat mita, cel mai corupt este sistemul judecatoresc. Organele de drept judecatoria este pe rpimul plan si procuratura.”

“Oficial mita nu am dat, dar asa ca sa multumesti ca sa rezolvi unele intrebari esti nevoit te impune sau iti spune ca nu se poate azi, dar daca e ceva iti da de inteles sigur ca mergi la o intampinare. Se vede coruptia la noi si e tare puternica.”

“Nu dar am vazut cum se face lucrul acesta si cred ca se procedeaza incorect si duce la crearea unor probleme legate de institutiile de stat, cum se spune pestele de la cap se strica, cum se face sus asa se face si jos.”

“Asa mita sa platesc sa imi faca ceva nustiu, poate candva foarte demult. Vreau sa fie asa context in care chiar sa nu fie nevoie de nici o multumire.”





Studiul a fost realizat in perioada 14 noiembrie 2017 – 1 februarie 2018, pe un esantion 1103 persoane cu o marja de eroare 3 la suta. Pe 504 intreprinderi si 611 respondenti din cadrul administratiei locale, marja de eroare fiind de 4 la suta. Cercetarea a fost comandata de PNUD, in cadrul unui proiect finantat de Ministerul de Externe al Norvegiei.