Intr-un an electoral, preturile vor creste, dar nu atat de mult ca anul trecut. BNM prognozeaza scumpirea produselor alimentare si a tarifelor - VIDEO

Viceguvernatorul Bancii Nationale a anuntat astazi o inflatie de 3,7 procente pentru 2018 si de 4,7 la suta pentru 2019, aproape in jumatate fata de inflatia din 2017, care a fost de 7,3 la suta.

Vladimir MUNTEANU, VICEGUVERNATOR BNM: „Inflatia preturilor alimentare va scadea in anul curent pana spre tinta, insa ar putea urca rapid peste nivel in anul urmator, inflatia la preturile regelmentate va scadea pana la minus 0,3 puncte. Inflatia la combustibil va avea o traiectorie generala descrescanda.”

Anul 2017 a inceput cu o inflatie de trei procente si s-a incheiat cu 7,3 la suta. Inflatia maxima de 7,9 procente s-a inregistrat in octombrie din cauza ca au crescut preturile produselor alimentare. Viceguvernatorul s-a laudat insa ca pana la sfarsitul anului aceasta a scazut cu 0,6 la suta.

Vladimir MUNTEANU, VICEGUVERNATOR BNM: „Astfel preturile la produselor alimentare au contribuit la inflatie cu 3,9 procente. Preturile relgementate au contribuit cu 1,5 procente la inflatie.”

In ciuda majorarilor, potrivit celor de la BNM, la noi carburantii s-au scumpit cu 5 la suta in comparatie cu 20 de procente cum s-a intamplat in majoritatea tarilor europene.

Vladimir MUNTEANU, VICEGUVERNATOR BNM: „Se datoreaza in mare parte aprecierii leului moldovenesc fata de dolarul american.”

Volumul remitentelor in 2017 a crescut cu 11 la suta in comparatie cu 2016 si a ajuns la un miliard si doua sute de milioane de dolari.

Remitenţe 2017

Federaţia Rusă-33,6%

Uniunea Europeană -34%

Israel -17,1%

SUA- 7,9%

Cele mai multe transferuri vin din Federatia Rusa si din tarile Uniunii Europene pe primul loc fiind Italia. Urmeaza Israelul si Statele Unite. Cei de la BNM mai spun ca moldovenii nici anul trecut nu s-au grabit sa i-a credite in lei. In schimb au luat imprumuturi in dolari cu circa sapte la suta mai mult decat in 2016.

Vladimir MUNTEANU, VICEGUVERNATOR BNM: “Datorita aprecierii leului moldovenesc.”

Totodata moldovenii prefera mai mult sa-si faca depozite in dolari, iar volumul acestora a crescut in 2017 cu 15,5 la suta fata de anul 2016.