Intr-un cimitir din Truseni se construiesc cavouri cu mai multe nivele. Primaria din localitatea spune ca nu si-a dat acordul, iar consilierii sustin ca totul se face ilegal. Pentru a construi cavourile s-ar fi facut o intelegere cu preotul - VIDEO

De cateva saptamani in unul din cimitirele din Truseni se construiesc doua cavouri, unul langa celalalt. Santierul care atrage atentia trecatorilor se vede chiar de la intrare. Acest muncitor spune ca zeci de sicrie vor putea fi adapostite in cavourile la care lucreaza.

“Cavou ca in Egipt. Pentru cine? - Nu stiu. ”La vreo 70 de cm va fi un sicrou apoi altul. Costa, uitati-va doar cata armatura e aici?.”

Muncitorii nu ne-au spus la comanda cui se construiesc cavourile, insa tot de la ei am aflat ca acest lucru nu se putea intampla fara permisiunea preotului din localitate.

“Stapanul nostru, nu stiu cine e, in fata nu l-am vazut vreodata, prin conoscuti ne-au dat de lucru.”

“Rude, familiei intregi, la noi e un caz ca intradevar. Nu trebuie sa platesti ca atare noi nu am platit. Dar nu fiecare isi permite. Dar trebuie si permisiunea? - Daca o sa vreau tare o sa spun ca imi trebuie o bucatica de pamant, cred ca nu o sa dea inapoi.”

Trecatorii se opresc si se uita curiosi cum sunt construite cavourile.

“Lumea daca are bani face ce vrea. Dvs de exemplu va-ti construi un cavou, eu nu am bani de paine.”

“Din oras vin, totul este vandut. Daca oamenii au bani, case cu trei etaje cum construiesc, poate isi face un seif. Nu e deloc amuzant, daca asa bani investeste inseamna ca are bani.”

In afara camerei de filmat, functionarii de la primarie ne-au spus ca pentru constructia cavourilor nu a fost eliberat niciun document. Deasemenea, locurile de inmormantare nu sunt distribuite cu plata, iar oamenii discuta cu preotul atunci cand trebuie sa-si ingroape rudele. Nu l-am gasit pe parohul Andrei Secrii la biserica si nici nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii.

In schimb ginerele sau, care este slujitor in biserica, ne-a spus ca lucrarile de constructie au fost coordonate cu preotul si ca pentru acestea nu este inclusa o taxa, dar se accepta donatii. Unul din consilierii comunei Truseni afirma ca cimitirul se afla doar formal, nu si pe acte in subordinea primariei.

Vasile TUDOR, CONSILIER COMUNA TRUSENI: “Nu cred ca este un beneficiu pentru localitatea asta este un bussiness, anume cineva trebuie sa-l aflam, cred ca administrati publica locala il cunoaste destul de bine dar se eschiveaza, poate cineva din consilieri cunosc.”

Potrivit regulamentului cu privire la cimitire, tarifele pentru rezervarea locului se hotaraste de catre primarie, iar contractul pentru rezervarea spatiului se incheie cu administratia cimitirelor.