Oamenii de afaceri nu vor mai fi pusi dupa gratii decat daca vor calca pe aceeasi grebla de mai multe ori. Asta propun democratii care au elaborat si un proiect: "vor primi amenzi pentru incalcarile facute" - VIDEO

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “Am fost sesizati ca in cazul in care exista o incalcare, se fac perchezitii, se ridica acte, utilaje. Activitatea companiei este blocata, pana se clarifica lucrurile are de suferit agentul economic. Si legislatia nu prevede mecanismul de remediere pentru acel agent care recunoaste vina sa achite prejudiciilor.“

Documentul prevede ca in timpul perchezitiilor, oamenii legii sa ridice actele xeroxate, dar nu in original. Bunurile luate ar urma sa fie restituite in termen de 3 zile pentru a nu perturba activitatea companiei. Termenul ar putea fi extins la 20 de zile, la solicitarea procurorului.

Sergiu SIRBU, DEPUTAT PD: “Sa dam posibilitate sa achite toate prejudiciile statului si doar daca recidiveaza, doar in cazuri extreme si exista pericol pentru ordin public, atunci sa existe o sanctiune privativa de libertate./ In rest doar sanctiuni financiare.”

Ministerul Justitiei sustine ca proiectul va fi supus dezbaterilor publice, dupa ce vor fi puse la punct toate detaliile. Contactat de PRO TV, directorul executiv al Asociatiei Bussinesului European ne-a spus ca nu poate oferi un comentariu, intrucat nu a vazut inca proiectul. Intr-un studiu recent facut la comanda IDIS VIITORUL se arata ca moldovenii se tem sa-si deschida afaceri pentru ca statul le-ar pune bete in roate.