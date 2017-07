Intr-un studiu realizat de o publicatie americana, Moldova este una dintre tarile in care te costa cel mai putin sa traiesti: "Serviciile comunale pe noi ne distrug. Sageti la inima. Cum adica e ieftin de trait aici" - VIDEO

Totodata, autorii studiului sustin ca o persoana ar avea nevoie de 330 de dolari, ca sa traiasca la noi in tara. De fapt, totul este invers crede majoritatea moldovenilor.

Efimia BUDEAN “Doamne fereste, cum e ieftin de trait in Moldova? Nu vezi? Am pensie de 800 de lei."

Efimia Budean spune ca traieste de la pensie la pensie si abia de ii ajung pbani pentru facturi si medicamente.

Efimia BUDEAN “Serviciile comunale pe noi ne distrug...Vine hartia la gaz este stres, la apa este stres."

Chiar si asa, Moldova se afla pe locul 15 in topul celor mai ieftine tari. La noi, sunt preturi mici la produse alimentare, dar si la bunuri de larg consum, sustin autorii.

"Nu este ieftin. E foarte scump tot. Cu 300 de lei nu ai ce sa cumperi..."

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV “Potrivit expertilor straini, 330 de dolari pe luna sunt destui pentru o persoana care locuieste in Moldova. 200 ar merge pentru chirie iar 130 pentru trai, in total 6 mii de lei. De trei ori mai mult decat cred autoritatile ca am avea nevoie pentru o viata decenta, minimul de existenta fiind de 1800 de lei.”

Moldovenii recunosc ca pentru un trai decent au nevoie de o suma mai mare de 6 mii de lei.

"10 mii de lei...”

Si strainii care se afla in vizita la noi spun ca nu prea si-au permis sa cumpere de toate.

"La noi in Romania sunt salarii mai mari, dar aproape aceleasi preturi...”

"Trăiesc acum în Rusia. Moldova nu este o ţară ieftină. Legumele şi fructele sunt mai ieftine, dar carnea şi lactatele sunt destul de scumpă."

Prima tara in topul celor mai ieftine este Africa de Sud, urmata de India. In schimb, cel mai mult, oamenii cheltuie in Elvetia si Japonia.